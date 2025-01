Ilgiorno.it - Sanzioni quintuplicate, polizia locale più operativa sul territorio

Un aumento del 15 per cento di incidenti stradali rilevati (in tutto 315), 4.500 veicoli sottoposti a controlli e 197 ordinanze di viabilità emesse (più 23 per cento). Videosorveglianza raddoppiata dal 2020 (129 telecamere attive), 93 ore dedicate alle scuole per l’educazione alla legalità. E poi 12.960rispetto al 2023, per un totale accertato di 1 milione e 389mila euro. Sono alcuni dei dati del report stilato dallasulle attività del 2024. Nel corso dell’anno sono state date 104 comunicazioni di notizie di reato, di cui 35 a carico di ignoti e 12 derivate da incidenti. Le deleghe di indagine sono state 47, le denunce 78, un arresto. "Il 2024 è stato un anno di grandi sfide e importanti risultati – ha detto il comandante Mauro Maccarini –. Abbiamo rafforzato la capacità, migliorato la sicurezza urbana e intensificato il dialogo con i cittadini.