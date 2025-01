Anteprima24.it - Salerno Ponteggi ’92: mission impossibile sulla carta, granatine sul campo della capolista

Tempo di lettura: 2 minutiGara dal coefficiente di difficoltà molto elevato all’orizzonte per la’92, che è attesa domani – sabato 1 febbraio – al PalaGalli di San Giovanni Valdarno dallaPolisportiva Galli. Palla a due alle 21 con direzione arbitrale di Andrea Marianetti di San Giovanni Teatino e Luca Ricci di Perugia.Sono 28 i punti in classifica per le toscane, già vittoriose all’andata sul parquet campano., nel plotoncino di squadre al settimo posto a quota 14 con Selargius, La Spezia e Broni, cerca ossigeno per la sua corsa verso la salvezza. Il prossimo cliente, uno da 76 punti di media a partita, non sarà esattamente quello più facile per le, che negli ultimi tempi hanno anche gestito alcuni acciacchi.“Ci aspetta una partita sicuramente impegnativa.