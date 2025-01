Fanpage.it - Renzi contro Meloni su Almasri: “Chiude il Parlamento perché ha paura, se ha coraggio venga in Aula”

Leggi su Fanpage.it

Matteoha attaccato Giorgiasul caso. "Ilè fermo, bloccatola presidente del Consiglio ha deciso di non venire in Aula a riferire", ha detto in un video . "Non viene lei non viene Piantedosi, Nordio: scappano dicendo 'Non possiamo parlare a inchiesta aperta' e poi fanno le dirette con chi li fa parlare senza fare domande", ha aggiunto prima di rivolgersi direttamente alla premier: "Se hai un minimo di dignità evieni in Aula".