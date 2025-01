Anteprima24.it - Polizia Municipale di Benevento, le precisazioni di Fioravante Bosco

Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo ledi, già Comandante del Corpo didi, sulla conferenza stampa di ieri: Gli organi di stampa hanno dato grande rilievo alla bella Conferenza stampa tenutasi ieri presso i locali del Corpo dicon la presenza del sindaco della Città Mario Clemente Mastella e dei quattro Ufficiali attualmente in servizio.E siccome alcune affermazioni del Sindaco Mastella non mi sono affatto piaciute, devo necessariamente effettuare dellesu due questioni in particolare. La prima riguarda il sistema di videosorveglianza: il sindaco ha detto di “essersi reso conto che non tutte le cose che gli venivano dette erano corrispondenti al vero. Mi dicevano, a ogni riunione, anche in Prefettura, che tutto andava sempre bene mentre evidentemente non era così, erano solo chiacchiere quelle che mi venivano propinate”.