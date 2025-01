Quotidiano.net - Masterchef, eliminati eccellenti e prove del 30 gennaio

Leggi su Quotidiano.net

La top ten degli aspiranti chef di questa edizione diItalia ha fatto ingresso a Villa Crespi, il regno di Antonino Cannavacciuolo. Nelle puntate di giovedì 30di14 per la prima volta nella storia del talent show di cucina di Sky il giudice e chef ha aperto le porte del suo ristorante ai concorrenti del programma. I quali si sono sfidati davanti a lui, a Bruno Barbieri e a Giorgio Locatelli. I concorrenti LeGliI concorrenti Gli aspiranti chef che hanno preso parte alle puntate di giovedì 30disono 10: Katia, impiegata 43enne della provincia di Napoli; Anna Yi Lan, 32 anni, consulente di moda, che ha origini cinesi, è nata a Milano ma vive a Venezia; Simone G., 35enne della provincia di Cuneo, imprenditore nel settore dell’edilizia; Samuele, 19 anni di Desenzano del Garda; Franco, direttore marketing 43enne, veronese e ora a Milano; Jacopo detto Jack, 26 anni dell’hinterland di Milano, content creator e social media manager; Claudio, 33enne della provincia di Brindisi, titolare di un centro revisioni; Alessia, cameriera 21enne di Parma; Mary, 30 anni e manager nelle risorse umane, nata a Milazzo ma residente in provincia di Bergamo; Gianni, 30 anni della provincia di Palermo, commesso in un negozio di elettronica.