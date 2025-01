Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, Gutmann e Pezzetta cercano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DANZA RITMICA AGLIDIDI FIGURA DALLE 11.3017.50: Prestazione da dimenticare per la lituana. Tanti, troppi errori. Anche per lei decisive le due cadute in apertura17.49: Bene la combo Doppio Axel+Euler+Doppio Salchow, solo singolo il Flip e niente combo con Doppio Toeloop , combo Doppio e non triplo Salchow+Doppio Toeloop, step out sul Doppio Axel17.47: Caduta sul Triplo Loop, caduta sul Triplo Lutz, solo singolo il Flip e non triplo17.45: E’ il momento della lituana Jogayle Agliskyte, 19 anni, nata e residente a Vilnius, 19ma dopo lo short program. E’ allenata a Kaunsa da Dmitrij Kozlov. Seconda al campionato nazionale, 20ma alle recenti Universiadi di Torino. Si esibisce su un mix: The Tear Maker di Andrea Farri e Lullaby di Andrea Farri, Valentina Costanzo.