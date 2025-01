Ilfattoquotidiano.it - In Germania il centro cattolico è alleato di AfD alle elezioni: così cresce il liberal-nazismo

All’inizio del 1933 inil barone Franz Von Papen, capo del partito del, l’equivalente di allora della CDU di oggi, con i suoi voti permise a Hitler, che non aveva la maggioranza in Parlamento, di diventare capo del governo. Poi si sa come è andata.All’inizio del 2025 il partito neonazista AfD di Alice Weidel, con i suoi voti, ha fatto avere la maggioranza ad una mozione anti migranti di Friedrich Merz, leader della CDU-CSU di oggi. Dopo 82 anni il favore viene restituito.La CDU-CSU finora è destinata dai sondaggi ad essere il primo partito innelle prossimedel 23 febbraio, mentre la AfD dovrebbe essere il secondo partito. Assieme, queste due forze dovrebbero detenere la maggioranza del Parlamento tedesco. Non è detto che riescano subito a governare, ma l’assenza di vere alternative spingerà in questa direzione e in ogni caso il programma dei democristiani tedeschi oggi è sempre più di estrema destra.