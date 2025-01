Ilfattoquotidiano.it - Iker Casillas ha una relazione? L’ex portiere paparazzato con la star di OnlyFans Claudia Bavel. Lei: “Lui ha negato? Non ne sono molto felice”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha unacon unadi? È questa la domanda che si ripete da giorni in tutte le trasmissioni televisive e sui giornali di gossip spagnoli. Perchénumero uno del Real Madrid e della Nazionale iberica è statoa Barcellona mentre era in compagnia di, attrice porno e creatrice di contenuti per adulti da 250 mila follower su Instagram. Le foto, pubblicate sulla rivista 10 Minutos, hanno avuto un’enorme risonanza mediatica in Spagna, al punto che lo stessoha voluto rispondere alle indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni. “illustrative le foto,spettacolari: dicono delle cose che non si vedono“, ha commentatospagnolo, che sembrerebbe mostrare così un atteggiamento piuttosto difensivo e sarcastico, forse a negare l’esistenza di una