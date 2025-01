Donnaup.it - Croccante alle mandorle agrumato: Perfetto per Natale, si scioglie in bocca!

Leggi su Donnaup.it

per, siin!Questo dolce èper: unche però siin. Deliziosocon un retrogustoe profumato.Per amalgamare tutto servono solo zucchero e miele, ma il risultato non è dolce o nauseante, grazie alla presenza del succo di arancio e limone che smorza e al contempo aggiunge una nota aromatica piacevolissima e appagante.Non servono stampini particolari, potrete realizzare da voi la formina in cui introdurre il composto con poche e semplici mosse.Dovrete accendere il forno solo per tostare lee il gas per creare lo sciroppo che legherà tutti gli ingredienti. Facilissimo e velocissimo da preparare, richiede però una lunghissima sosta in frigorifero a rassodare.