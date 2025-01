Biccy.it - Crisi di Lorenzo, perché ha lasciato la puntata: “Come mai tremavo”

Leggi su Biccy.it

Sul finale dell’ultimadel Grande Fratello,Spolverato ha avuto unaed hail salone, dirigendosi verso il giardino, dov’è scoppiato a piangere. All’inizio nessuno ha capito bene il motivo di questo crollo, ma dopo che il concorrente ha lanciato una sedia, Jessica e Pamela hanno detto: “Per la cosa di Helena, che tutto ora gira intorno a lei“.Nel daytime di oggi il GF ha mostrato per la prima volta le immagini in cui si vede ladi, proprio nel momento in cui si è allontanato dal resto del gruppo in diretta: “Io sono quello provocato e passo per cattivo e lei per vittima. Non ho più energie, mi prosciuga l’anima. In questo momento provo frustrazione, impotenza, delusione, stanchezza, tanta stanchezza. Non ho fatto niente, non le ho fatto nulla. E alla fine gira che ti gira passa questo, io ho pensato di reggere fino ad adesso, ma sono 5 mesi.