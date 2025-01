Al via l’Archeofestival 2025 | viaggio tra popoli lingue e culture della Campania

Leggi su Ildenaro.it

Prende il via da sabato 8 febbraio e proseguirà fino a maggio la terza edizione del, manifestazione che celebra la ricchezza storica, culturale e sociale di una parte del territorio regionale. L’iniziativa, organizzata dal gruppo archeologico “Terramare 3000”, in collaborazione con associazioni, enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni, si innesta nel progetto “Dalla terra promessa alla terra permessa” promosso dal Movi. Stando agli organizzatori, si tratta di “un invito a riscoprire luoghi e storie antiche attraverso un affascinante tour tra aree archeologiche e musei poco noti ma dal valore inestimabile”. In particolare,si propone di rigenerare il tessuto culturale e sociale, con il coinvolgimento di diverse realtà socio-istituzionali.