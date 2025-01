Cultweb.it - Washington: elicottero militare si scontra con aereo civile vicino al Pentagono. La scena è agghiacciante (VIDEO)

Leggi su Cultweb.it

La scorsa notte, unBlack Hawk e un jet passeggeri American Eagle si sonoti in volo nei pressi del, causando una tragedia aerea senza precedenti nella capitale americana. L’incidente è avvenuto alle 20:47, ora locale, sopra il fiume Potomac, mentre il jet si preparava ad atterrare al Reagan National Airport. Il Black Hawk, appartenente al 12th Aviation Battalion di Fort Belvoir, era impegnato in un volo di addestramento. La collisione ha scatenato un’imponente esplosione, ripresa in diretta da una webcam del Kennedy Center, seguita da un’immediata operazione di ricerca e soccorso.sicurezza al lavoro asul luogo dell’incidente (fonte: ABC News)Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo i primi dati della Federal Aviation Administration (FAA), il jet passeggeri, un Bombardier CRJ700 della PSA Airlines, stava completando la sua discesa verso la pista dell’aeroporto Reagan, quando si è trovato sulla traiettoria dell’