Tutti pazzi per gli eSports | 73 milioni di appassionati in Italia

Tutti pazzi per gli eSports: 7,3 milioni di appassionati in Italia

Roma, 30 gennaio 2025 – E’ uno dei passatempi preferiti daglini, che vi dedicano svariate ore l’anno. Sono ben 7,3i giocatori nel nostro Paese, con volumi d’affari in crescita. Stiamo parlando dei videogame interattivi, coi quali ci si sfida da remoto o in competizioni live. E cresce anche il pubblico che ama seguire amici o influencer giocare a videogiochi di calcio ma non solo, sia in tv che in presenza. Come spesso capita, sono gli Stati Uniti il Paese in cui questo fenomeno ha avuto inizio, arrivando poi in Europa, e trovando interreno fertile, fradi calcio, di giochi on-line e di intrattenimento. Le piattaforme digitali che hanno maggiormente veicolato il mondo deglisono state YouTube Gaming e Twitch. I dati del Report Deloitte Il report realizzato da Deloitte, in collaborazione con Iidea, scatta una fotografia della situazionena dei videogame nel 2024, davvero incoraggiante per l’industria del settore.