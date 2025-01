Lanazione.it - Teatro Nuovo, stasera il reading artistico-musicale "La giostra nel cielo"

Pisa, 30 gennaio 2025 - In occasione della Giornata della Memoria 2025, oggi alle 21.00, al, andrà in scena ildal titolo "Lanel" con Francesco Pelosini e Alice Bachi. Il testo e la regia sono di Annick Emdin, con il coordinamento Carlo Scorrano. Musiche dal vivo di Erik Satie (Produzione Binario Vivo). Lo spettacolo è a cura del CIDIC - Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Università di Pisa. "Ladel" narra la storia vera di Irena Sendler, infermiera polacca che salvò 2500 bambini dall’inferno del ghetto di Varsavia, trascrivendo i loro nomi su dei fogli che nascose con cura dentro a dei barattoli prima di dar loro un nome diverso ed affidarli a famiglie ariane o agli istituti. Da semplice infermiera, Irena diventa prima membro e poi capo di un grande gruppo di resistenza, nel quale milita con il nome di Jolanta, cercando di strappare alla morte tutti i bambini che altrimenti sarebbero fucilati sul posto o condotti a Treblinka, e la persona di cui è innamorata, Adam.