Oasport.it - Sci alpini, i convocati dell’Italia per la discesa di Garmisch. Ultima gara prima dei Mondiali

L’attesa per idi sci alpino continua a crescere, con la rassegna iridata di Saalbach che è ormai prossima ad iniziare.del trasferimento in Austria per due settimane, però, la Coppa del Mondo maschile vivrà ancora un ultimo appuntamento. A, infatti, è in programma domenica unalibera con la pista Kandahar che riapre nuovamente i battenti dopo aver accolto le donne la scorsa settimana.Sarà un fine settimana un po’ atipico, visto che ci sarà solo unain programma, con le prove che si svolgeranno domani e poi sabato. Un’deiche vedrà impegnati sette azzurri, con il direttore tecnico Max Carca che ha convocato Dominik Paris, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod e Nicolò Molteni.