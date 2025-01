Ilfattoquotidiano.it - Ponte sullo Stretto, l’allarme del capo delle autostrade siciliane: ‘Sono fatiscenti, follia far passare 200 camion al giorno per i lavori’

Gallerie e viadotti “non a norma”, rete autostradale “fatiscente”. È questo lo stato dell’arte, perlomeno quelle che dovrebbero essere collegate direttamente al futuro. Un quadro che potrebbe non solo causare forti disagi, ma anche mettere a rischio la stessa sicurezza degli utenti. A dirlo è direttamente Franco Calogero Fazio, direttore generale del Cas (Consorzio), la società che gestisce le infrastrutture dell’isola. Lunedì 27 gennaio, durante un’audizione in Consiglio comunale a Messina, Fazio ha denunciato come l’ente faccia “fatica a gestire e rendere accettabile per l’utenza” la rete autostradale: “Diversi viadotti e diverse gallerie non sono a norma. Noi lo abbiamo denunciato e abbiamo fattorichieste ben precise”, ha detto Fazio, sottolineando i “disagi molto importanti per l’utenza messinese.