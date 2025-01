Terzotemponapoli.com - Pavarese: “Comuzzo? Calciatore interessante”

Terzotemponapoli.com

Gigi, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole:Focus sulla sfida dell’Olimpico tra Roma e Napoli. Due squadre con stati d’animo opposti: il Napoli probabilmente non si aspettava di essere già primo in maniera così netta nella prima stagione di Conte, mentre la Roma forse non si aspettava di trovarsi così in basso a metà stagione. Secondo lei, chi avrà le motivazioni più importanti?“Le motivazioni sono forti da entrambe le parti. Spiega, il Napoli è consapevole della propria forza e della qualità della rosa, oltre alla sua posizione di vertice in classifica. La Roma, invece, sta cercando di ritrovarsi grazie al grande lavoro di uno dei migliori allenatori italiani, Claudio Ranieri. Affrontare la prima della classe può essere un’occasione per riaprire la stagione e ritrovare fiducia in un ambiente che si aspettava molto di più”.