Pandoro gate Ferragni a processo E attacca Fedez | Tradita più volte

di Anna GiorgiMILANOIl mercoldì nero di Chiara, la prima e più famosa imprenditrice digitale che masticava successi e incassi da favola, comincia con l’avviso di citazione diretta in tribunale per difendersi dall’accusa di "truffa aggravata". Dovrà comparire in aula dopo l’estate: il caso è l’arcinoto "". La giornata finisce con un lungo sfogo sulla sua pagina instagram in cui lei torna a vestire i panni della ex moglie, stavolta, e scoperchia l’impensabile sulla sua vita di coppia, che così dorata non era. Si toglie due macigni dalle scarpe. Stavolta parla lei, delusa prima dal, dice: "Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare unper dimostrare di non aver mai truffato nessuno – la reazione a caldo della influencer – . Dovrò purtroppo convivere per ancora chissà quanto con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, che pesa su di me e sulla mia famiglia, ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza".