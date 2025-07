Stazione parcheggi gratis per i pendolari

Pendolari, buona notizia: il Comune ha inaugurato un parcheggio gratuito in viale XIX Ottobre, vicino alla stazione ferroviaria. Con 310 posti disponibili e un sistema di controllo digitale basato su una 'white list', questa iniziativa mira a facilitare i vostri spostamenti quotidiani, offrendo un'opportunità comoda e sostenibile di lasciare l’auto senza pensieri. Un passo avanti per semplificare le vostre giornate e incentivare l'uso dei mezzi pubblici.

Parcheggio gratuito per i pendolari. L’operazione è stata messa in piedi dal Comune e prevede di offrire ai pendolari abbonati con Trenitalia la possibilità di lasciare l’auto a due passi dalla stazione ferroviaria senza pagare nulla. L’area di sosta interessata è il parcheggio multipiano in viale XIX Ottobre, dove sono disponibili 310 posteggi. Il sistema di controllo realizzato si basa su una ‘white list’ digitale. Le targhe dei veicoli dei pendolari con abbonamento valido vengono inserite in un elenco speciale consultabile dalla Polizia locale tramite i terminali per il controllo del traffico e delle infrazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stazione, parcheggi gratis per i pendolari

In questa notizia si parla di: pendolari - stazione - parcheggi - gratis

Guasto in stazione a Novara, una giornata da dimenticare per i pendolari - Un guasto alla linea elettrica nella stazione di Novara ha creato disagi significativi per i pendolari, con la circolazione dei treni tra Torino e Milano e Novara e Milano ripristinata solo questa mattina.

Riccione, il parcheggio multipiano della stazione gratis ai pendolari con abbonamento ferroviario Vai su Facebook

Stazione, parcheggi gratis per i pendolari; Sosta gratuita per i pendolari con abbonamento nel parcheggio della stazione di Riccione; Apre il nuovo parcheggio della stazione: 70 posti gratuiti e videosorvegliati per pendolari e viaggiatori.

Stazione, parcheggi gratis per i pendolari - L’operazione è stata messa in piedi dal Comune e prevede di offrire ai pendolari ... Scrive msn.com

Riccione, il parcheggio multipiano della stazione gratis ai pendolari con abbonamento ferroviario - La giunta comunale di Riccione ha approvato un importante provvedimento che consente ai pendolari con abbonamento ferroviario di usufruire ... Da corriereromagna.it