Il Dalai Lama compie 90 anni | la forza gentile della nonviolenza

Il Dalai Lama spegne 90 candeline, un traguardo che celebra la forza gentile della nonviolenza e l’impegno per un mondo più compassionevole. Figura simbolo di pace, il suo esempio trascende i confini, ispirando milioni di individui nella lotta per i diritti umani, il rispetto ambientale e il dialogo tra culture. Scopri la sua straordinaria vita attraverso una biografia a fumetti, un modo coinvolgente per conoscere un'icona di speranza e spiritualità.

Figura simbolo della pace, della compassione e dell'impegno etico globale. Dalla lotta nonviolenta per il Tibet al dialogo tra fedi e scienza, fino all'impegno per l'ambiente e le future generazioni, la sua voce continua a ispirare milioni di persone. La biografia a fumetti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il Dalai Lama compie 90 anni: la forza gentile della nonviolenza

In questa notizia si parla di: dalai - lama - compie - anni

Firenze, Richard Gere collegato in diretta per il film sul Dalai Lama - A Firenze, il 25 maggio, Richard Gere sarà collegato in diretta per commentare l’anteprima del film "Dalai Lama: la saggezza della felicità" al Giunti Odeon.

Dalai Lama compie 90 anni: il ritratto dell'Unione Buddhista Italiana Vai su X

Il Dalai Lama compie 90 anni e sogna di viverne "altri 30 o 40". Lo ha detto lui stesso durante una preghiera con migliaia di devoti #ANSA Vai su Facebook

Rubio: i tibetani scelgano capi religiosi senza interferenze; Il Dalai Lama compie 90 anni: festa e preghiere a Dharamshala; Il Dalai Lama compie 90 anni: la forza gentile della nonviolenza.

Il Dalai Lama compie 90 anni: la forza gentile della nonviolenza - Dalla lotta nonviolenta per il Tibet al dialogo tra fedi e scienza, fino all'impegno per l'ambiente e le future generazioni, ... vanityfair.it scrive

Dalai Lama compie 90 anni, sogna di viverne 'altri 30 o 40' - Alla vigilia del suo 90/mo compleanno, il Dalai Lama ha condiviso il suo sogno di vivere "altri 30 o 40 anni". Da ansa.it