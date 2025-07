Eye patch logati | nuovo beauty status symbol da sfoggiare in vacanza come un accessorio firmato

Quest'estate, gli eye patch diventano il nuovo beauty status symbol: non più solo un trattamento decongestionante, ma un vero e proprio accessorio di stile. Con loghi in evidenza e design glamour, sono l’autoespressione perfetta per chi vuole brillare anche sotto il sole. Chi dice che bisogna spendere una fortuna per essere alla moda? Perché non portare un tocco di lusso ovunque si vada, anche sugli occhi!

Gli eye patch fanno l'upgrade e, oltre a decongestionare la zona del contorno occhi, adesso si esibiscono al pari di un accessorio griffato con tanto di logo in evidenza. Forma di autoespressione, quest'estate impossibile non sfoggiarli in vacanza. Perché non potremmo permetterci una Birkin, ma mezzelune occhi brandizzate sì!. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Eye patch logati: nuovo beauty status symbol da sfoggiare in vacanza come un accessorio firmato

