il gigli opera festival annullato in 30 secondi

In un attimo, il sogno si dissolve: la sedicesima edizione del Gigli Opera Festival, appuntamento imperdibile dedicato al celebre tenore Beniamino Gigli, è stata improvvisamente annullata. Una decisione che sorprende e delude gli appassionati di musica e cultura, lasciando Recanati senza uno dei suoi eventi più amati. La comunicazione rapida e inaspettata ha suscitato sconcerto tra cittadini e artisti, ma ci auguriamo che questa battuta d’arresto sia solo un arrivederci.

La sedicesima edizione del Gigli Opera Festival, in programma il 5 agosto in piazza Leopardi a Recanati, è stata annullata. Una notizia che scuote il panorama culturale cittadino, vista l’importanza dell’evento dedicato al grande tenore Beniamino Gigli. "La decisione, improvvisa e inaspettata, è arrivata da parte dell’amministrazione, che dopo aver precedentemente confermato il sostegno, ha ritirato ogni appoggio nel giro di pochi minuti, cancellando in trenta secondi mesi di lavoro e di preparazione" scrive il maestro Riccardo Serenelli, direttore artistico del Gigli Opera Festival e presidente di Villa InCanto, parlando di una macchina organizzativa "già pienamente avviata, con contratti firmati, prove calendarizzate, comunicazione avviata e spese già sostenute". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it