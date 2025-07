Ecco le mie emozioni da bere Sul palco c’è un aperitivo show

Preparatevi a un’esperienza unica: ‘Emozioni da bere’, il primo cocktail show sulle emozioni, arriva in occasione del nuovo ‘PolverigiFest’ dal 9 al 19 luglio a Villa Nappi. Protagonista è l’attore e regista Daniele Vagnozzi, che ogni giorno (tranne il 14) alle 18 nello Spazio Bar ci farà scoprire un mondo di sensazioni inedite e coinvolgenti. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere le emozioni in modo originale e sorprendente.

Inizierà con una novità assoluta il nuovo ‘ PolverigiFest ’, in programma dal 9 al 19 luglio a Villa Nappi. Si tratta di ‘ Emozioni da bere ’ dell’attore, regista e autore anconetano Daniele Vagnozzi, in scena tutti i giorni (tranne lunedì 14) alle ore 18 nello Spazio Bar della villa simbolo di Polverigi. "Il primo cocktail show sulle emozioni", una produzione di Marche Teatro, sta suscitando già molta curiosità, vista l’originalità della proposta. Vagnozzi, senza voler ‘spoilerare’ tutto, che spettacolo è questo ‘Emozioni da bere’? "E’ sicuramente collegato al mio precedente spettacolo ‘Tutti bene ma non benissimo’, prodotto sempre da Marche Teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ecco le mie emozioni da bere. Sul palco c’è un aperitivo show"

