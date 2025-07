Sul Passante basta con la lotta | Va fatto ora | tutti lavorino insieme

Basta con le polemiche e le dispute, il Passante deve essere una priorità per tutti. Pier Ferdinando Casini, Marco Lisei e Sonia Bonfiglioli concordano: è arrivato il momento di agire concretamente, senza più perdere tempo in divisioni ideologiche. Solo unendo le forze possiamo superare gli ostacoli e garantire un futuro sostenibile e competitivo per la nostra regione. È ora di lavorare insieme, perché il progresso non può aspettare.

Pier Ferdinando Casini, senatore indipendente eletto con il Pd, Marco Lisei (FdI, ndr) ha detto che la Sinistra sul Passante ha buttato via 30 anni. "Non voglio entrare nella disputa ideologica sul Passante nord, sud, in mezzo. Ciascuno ha i propri dogmi e fa le proprie valutazioni politiche, ma c’è un’evidenza che non può essere disconosciuta: non possiamo più perdere un minuto di tempo". Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia, sul Carlino ha usato parole simili. "Ha ragione: le nostre aziende non possono subire situazioni da terzo mondo. I bolognesi ormai preferiscono percorrere i viali di circonvallazione, piuttosto che buttarsi in Tangenziale: prima si bloccava all’ora di punta, poi la mattina, ora è praticamente sempre paralizzata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sul Passante basta con la lotta: "Va fatto ora: tutti lavorino insieme"

In questa notizia si parla di: passante - basta - lotta - fatto

Bologna, il Passante che non c’è. Il centrosinistra insiste: "Ora basta polemiche. Vediamoci e parliamo" - di un’opera da sempre al centro delle polemiche, si apre ora un nuovo capitolo di confronto e dialogo.

A dare l'allarme è stato un passante. Quando il genitore ha capito cosa era successo ha tentato di salvare il piccolo portandolo all'ombra, ma era troppo tardi Vai su Facebook

Sul Passante basta con la lotta: Va fatto ora: tutti lavorino insieme; Tennis - Masters 1000 Madrid: Fucsovics, passante irreale da dietro la schiena contro Bublik; WTA San Jose 2022: Giorgi lotta ma non basta. Agli ottavi va Kudermetova.

Sul Passante basta con la lotta: "Va fatto ora: tutti lavorino insieme" - Il senatore Casini e il dibattito sull’opera per risolvere i problemi di traffico nel Bolognese "Vero, la sinistra in passato ha perso del tempo. Scrive msn.com

Aspettando il Passante: "Va fatto, basta divisioni". "Così aumenta lo smog" - Il Resto del Carlino - "Così aumenta lo smog" Opinioni contrastanti tra i bolognesi sull’allargamento di A14 e tangenziale "Avanti tutta, lo stallo penalizza la ... Come scrive ilrestodelcarlino.it