European Le Mans Series È il giorno della ‘4 Ore’

Una gara di pura adrenalina in cui strategie, affidabilità e talento dei piloti saranno messi alla prova. Dopo le qualifiche – interrotte per oltre mezz’ora nel primo pomeriggio di ieri per il tampo – e le gare delle serie minori di ieri, oggi è il giorno della ‘ 4 Ore di Imola ’, terzo appuntamento stagionale della European Le Mans Series. Un mix di prototipi LMP2 e vetture Gran Turismo GT3 che daranno spettacolo. Il programma odierno prevede, alle 9, l’antipasto affidato alla Clio cup series. Poi dalle 9.50 alle 10.30 la pit walk della Elms, accompagnata da una sessione di autografi. Griglia aperta dalle 11 alle 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it