Taglio del nastro per la piazza Radici Sonore

Con entusiasmo e allegria, ieri Castelnuovo ha vissuto un momento di grande festa con l’inaugurazione della piazza Radici Sonore. Questo nuovo spazio, situato in via Risorgimento vicino alle Clarisse, rappresenta un punto di riferimento per attività sociali, culturali e giochi per i bambini, rafforzando il legame tra musica, comunità e tradizione. Un luogo che promette di animare il quartiere e di diventare cuore pulsante di incontri e creatività, portando avanti la vivacità che da sempre contraddistingue Castelnuovo.

È stata inaugurata ieri la piazza delle Radici Sonore, nuovo spazio pubblico in via Risorgimento, adiacente al complesso delle Clarisse, destinato ad accogliere attività sociali, culturali e momenti di gioco per i più piccoli. Un’area polifunzionale che celebra l’anima musicale di Castelnuovo e restituisce al quartiere uno spazio di aggregazione a lungo atteso. L’inaugurazione si è svolta alla presenza dell’amministrazione comunale, delle associazioni del territorio e di numerosi cittadini. A fare gli onori di casa, tra gli altri, la presidentessa del comitato di quartiere Nicla Cingolani, don Giacomo Pompei per la benedizione, la consigliera comunale Nicoletta Marzioli – che ha curato l’iter per l’intitolazione – e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per la piazza Radici Sonore

