La carica dei cento giovani in città | Così diamo valore alle buone idee

solo sul presente, ma mira a costruire un futuro sostenibile e innovativo. Ferrara si conferma così come un laboratorio di creatività e progresso, dove le nuove generazioni sono protagoniste del cambiamento. Con Ferrara 100, vogliamo ascoltare, valorizzare e mettere in pratica le idee che plasmeranno la città di domani, perché crediamo nel potenziale di ogni giovane e nel suo ruolo chiave per un progresso condiviso.

Seppur l'indice demografico recita tutt'altro copione, Ferrara è una delle dieci città più attrattive per i giovani. A tal proposito nasce il progetto Ferrara 100, evento nazionale di co-progettazione dedicato agli under 30 che fino alla giornata di oggi coinvolgerà 100 giovani da tutto il territorio nazionale. Evidenzia il vicesindaco Alessandro Balboni: "Per noi è importante sviluppare le idee dei giovani. Il nostro obiettivo non si concentra solo sul mantenere i nostri giovani qui nel territorio, ma anche di attrarne dei nuovi". Un pensiero condiviso anche dall'assessore alle Politiche giovanili Chiara Scaramagli: "In questo progetto premiamo quei ragazzi con percorsi di alta formazione o giovani con altre competenze, in modo da stabilire loro sul nostro territorio.

