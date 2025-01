Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni del giorno 31 gennaio 2025

Leggi su Ultimora.news

Cosa prevede l'diFox per il 31? Il mese volge al capolinea e lo farà seguendo i dettami della Luan in Pesci. Si prospettano 24 ore rilevanti. Scopriamo leastrologiche diFox di venerdì 31, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.31Fox: Ariete, Toro, GemelliAriete - Vivere cambiamenti significativi può portare un po' di agitazione, ma state costruendo qualcosa di importante. Non esagerate con gli sforzi, ascoltate il vostro corpo.Toro - Se qualcosa o qualcuno non corrisponde alle vostre aspettative, preparatevi ad affrontare un chiarimento. Il confronto potrebbe rivelarsi costruttivo.Gemelli - I contatti e gli incontri di lavoro si rivelano promettenti.