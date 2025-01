Sport.quotidiano.net - Il Milan finisce in rosso e rischia il derby. Pulisic è un’illusione, ora Juve o Feyenoord

Ilsi butta via. Nella grigia notte di Zagabria ineri perdono partita, accesso agli ottavi di finale e quindici milioni tondi tondi di premi Champions. Sergio Conceicao fallisce il primo obiettivo, anche per colpa delle sue scelte. La fortuna, questa volta, non ci mette lo zampino. C’è chi prova a dare responsabilità al campo, in effetti pesante, e chi agli assenti. Una cosa è certa, ildel primo tempo è velleitario, svagato e soprattutto slegato. Quello della ripresa sbagliato nelle scelte di Conceicao e penalizzato da una decisione del signor François Letexier. Di fatto, surclassato da una Dinamo solo più ordinata e attenta, come da volere della leggenda vivente azzurra Fabio Cannavaro. Ovvio che due episodi come quelli dell’errore di Gabbia e deldi Musah non possano che incidere sull’umore di una squadra in una serata così attesa, ma chi è causa del suo mal pianga sé stesso.