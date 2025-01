361magazine.com - Ferragnez, arriva il commento di Selvaggia Lucarelli

La vicenda si sta allargando sempre di piùNelle ultime ore Fabrizio Corona ha continuato a battere il ferro e dare altre news sul triangolo o meglio sul rapporto non proprio chiaro tra Chiara Ferragni e Fedez.La prima, su cui Corona promette una nuova puntata di “Falsissimo”, avrebbe avuto una relazione con Achille Lauro, rumors che più volte negli anni è emerso e nelle ultime ore ha anche confermato quanto detto dall’ex re dei paparazzi.Intanto,, colei che invece aprì il vaso di Pandora o meglio Pandoro per la presunta beneficenza per cui ora la Ferragni andrà a processo, ha commentato nelle stories quanto sta accadendo.La giornalista ha scritto: «Chiara, se mi avessi dato ragione subito su Pandoro e Fedez, a quest’ora saresti in vacanza sulla neve in pelliccia a sbocciare con un miliardario.