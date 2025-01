.com - Sanremo 2025, le quote Sisal sulla serata delle cover, i favoriti

Leggi su .com

Tra le serate più attese del Festival dic’è quella dedicata alle, ecco chi sono iper la vittoria secondo leTra le serate più attese del Festival dic’è quella dedicata alle. A chi passerà il testimone Geolier? Secondo gli espertida un lato c’è Giorgia, grande favorita anche nei duetti, offerta a 2,25 per la sua esibizione con Annalisa, e dall’altro una serie di artisti in gara, grande novità di questa edizione, che sognano di imporsi nella puntata di venerdì.Achille Lauro ed Elodie sono sicuramente uno dei duetti più attesi. I due artisti, vincenti a 7,50, uniscono le voci per la prima volta nella loro carriera per rendere omaggio a Roma, reinterpretando A mano a mano di Rino Gaetano e Folle città di Loredana Bertè. Un tributo emotivo alla capitale che, a detta del poliedrico Lauro, sarà una poesia e una dedica alla città che li ha cresciuti.