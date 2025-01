Ilfattoquotidiano.it - Nuove ritorsioni di Trump contro il generale Milley: via la scorta, revocato il nullaosta di sicurezza e avviata inchiesta sul suo operato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quella di Donaldil ‘suo’ ex capo di Stato Maggiore, Mark, si sta trasformando in una crociata, una caccia all’uomo. Se ne era accorto anche Joe Biden che poco prima di lasciare la Casa Bianca lo aveva inserito tra le personalità alle quali riconoscere una grazia preventiva al fine di escludereda parte del tycoon. Ma il nuovo presidente americano ha imboccato un’altra strada per punire l’ex alleato diventato tra i principali critici del suo: il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha deciso di rimuovere laalin pensione, di revocare il suodie di ordinare un’dell’ispettoreper determinare se ci siano prove sufficienti per togliergli una stella in base alle sue azioni volte a “indebolire la catena di comando” durante il primo mandato del presidente