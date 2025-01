Sport.quotidiano.net - Napoli, idea Comuzzo per la difesa

, 29 gennaio 2025 - La caccia all'erede di Khvicha Kvaratskhelia, con Alejandro Garnacho sempre in cima ai pensieri del quartier generale di Castel Volturno a dispetto del proliferare di altre opzioni più o meno gradite e più o meno raggiungibili, ha un po' messo in ombra, almeno mediaticamente, quella che forse è la vera priorità dele soprattutto di Antonio Conte: un nuovo difensore centrale che possa essere qualcosa in più di una semplice alternativa anche ora che il recupero di Alessandro Buongiorno, ormai da giorni rientrato in gruppo, è quasi ultimato. La prima pista, in realtà in piedi fin dall'estate, conduceva a Danilo, il puntello di esperienza da strappare alla Juventus facendo leva su un contratto arrivato ormai agli sgoccioli. La data buona per aprire le danze sembrava l'immediato post scontro diretto, quello dello scorso turno che ha sancito il settimo successo di fila degli azzurri e la contemporanea resa definitiva dei bianconeri per i sogni di gloria legati al primo posto in classifica.