Napoli ciao Adeyemi | il nuovo obiettivo è una star… della musica

Potrebbe essere unpiù “le” dopo l’addio di Kvaraskhelia: l’ultimo colpo azzurro è anche una star su Spotify: ilè una star(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è chi cerca un esterno d’attacco e chi, nel frattempo, si ritrova in testa alle classifiche di Spotify. Ildi Antonio Conte continua la sua corsa contro il tempo per trovare il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia, ceduto al PSG per 75 milioni di euro, ma l’iniziale, Karim, si è definitivamente allontanato.E mentre la pista che porta a Garnacho resta in piedi ma si complica, spunta un nome inatteso: Noa Lang, talento del PSV Eindhoven, classe 1999, che potrebbe rappresentare il profilo giusto per “tamponare” in attesa di fare un colpo a sensazione in estate.