I Pink Floyd nella versione dei fedelissimi

Un’immersione nelle sonorità progressive e psichedeliche emusica senza tempo dei, per ripercorrere tutti in una sera i maggiori successi della band di Waters, Gilmour, Wright e Mason, accanto a brani altrettanto significativi ma magari meno noti, o ben conosciuti soltanto dagli appassionati cultori del gruppo britannico. Un percorso in cui farà da guida una tribute band nata dall’incontro tra musicisti che hanno una lunga esperienza di live alle spalle, e che si sono uniti per il desiderio comune di rendere omaggio ai leggendari autori di album capolavoro come “The Dark Side of the Moon“, “Wish you were here“ e “The Wall“. È quanto proporrà il concerto “Dark Siders. AExperience - Tributo ai“, che andrà in scena sabato alle 21 sul palco del centro culturale teatro OppArt di Sovico.