Top-games.it - I 5 giochi più rari e costosi per GameCube

Leggi su Top-games.it

Ildi Nintendo è stata una console davvero fenomenale nonostante abbia avuto davvero molta sfortuna complice anche il fatto che non faceva girare i dvd ma ierano su mini cd, una scelta al quanto particolare di Nintendo. Oggi però vogliamo omaggiare questa console con una lista dei 5piùper.Fire Emblem Path of Radiance, uno dei 5piùperFire Emblem è diventato un caposaldo nella lineup first-party di Nintendo, ma non è sempre stato così. Fire Emblem: Path of Radiance è stato il primo Fire Emblem per una console casalinga ad uscire dai confini del Giappone e, francamente, la serie ha languito per un po’.Non perché il gioco fosse di scarsa qualità, dal momento che Path of Radiance aveva una storia eccellente e Ike è diventato un personaggio amatissimo dagli appassionati in un franchise con dozzine di personaggi tra cui scegliere.