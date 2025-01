Ilrestodelcarlino.it - Film e bollicine, nasce Apericinema. Bar e associazioni fanno squadra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Torna il grande schermo in Città. Per i prossimi due mesi, infatti, ogni domenica e giovedì presso la Sala 2000 si potrà assistere gratuitamente alla proiezione di un. La nuova rassegna si chiama, è organizzata dal Comune e dall’associazione Bondeno Cultura, e vedrà anche la collaborazione di alcuni bar e attività del territorio che in concomitanza con le giornate delle proiezioni, ma all’interno dei rispettivi locali, organizzeranno proposte speciali prima o dopo i. "Una bella iniziativa che ha in animo di dare la possibilità a un pubblico adulto di godersi pomeriggi o serate di cinema, concomici, d’autore, senza trascurare le pellicole drammatiche e i gialli – è il commento del sindaco, Simone Saletti –. Una menzione di ringraziamento ad Alessandro Sabbioni che ha promosso l’iniziativa, ha contattato bar e attività, e che seguirà anche operativamente il corretto svolgimento di tutte le proiezioni.