Chiccheinformatiche.com - DeepSeek R1 non funziona in italia, scompare dagli store di Apple e Google in Italia: sito a rilento

, l’app di intelligenza artificiale generativa cinese che ha attirato grande attenzione negli ultimi giorni, non è più disponibile per il download suglidiin. Al momento, le ragioni della rimozione non sono chiare. Ilweb, invece, resta accessibile, seppur con prestazioni rallentate.Perchènonin? Il motivoLa sospensione potrebbe essere legata all’indagine avviata dal Garante della privacy, che ieri ha comunicato di aver inviato una richiesta di informazioni a HangzhouArtificial Intelligence e BeijingArtificial Intelligence, le società responsabili del bot disia su web che su app.Un precedente simile si era verificato nel marzo 2023, quando OpenAI, in seguito all’apertura di un’istruttoria da parte dell’Autorità di Roma su ChatGPT, decise di sospendere temporaneamente il servizio per gli utentini.