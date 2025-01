Calciomercato.it - Cristante al Milan: pronto un nuovo scambio con la Roma

Leggi su Calciomercato.it

Il club rossonero e quello giallorosso potrebbero tornare a fare affari negli ultimi giorni di mercato. Ecco il calciatorea fare il percorso inversoBryannon è certo un incedibile della. Il centrocampista può così lasciare la Capitale anche in questa sessione di calciomercato.aluncon la(LaPresse) – Calciomercato.itNell’ultimo periodo il giocatore è stato offerto a diverse squadre. In Serie A il suo nome è stato così accostato all’Inter nell’affare Frattesi, ma anche alla Fiorentina. I Viola, dopo aver messo le mani su Folorunsho, sono intenzionati ad acquistare un altro centrocampista. La pista, però, non si è scaldata, con il club di Firenze che ha in mente altri profili. Alla Fiorentina, infatti, piacciono Bondo, che da tempo è sul taccuino anche die Atalanta, e Fagioli.