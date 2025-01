Juventusnews24.com - Criscitiello duro: «Alla Juve devi vincere non fare chiacchiere. Thiago Motta sta dimostrando di non essere da big, almeno la spocchia dovrebbe evitarcela»

di RedazionentusNews24durissimo sulla nuovadi: le dichiarazioni del direttore di Sportitaliaeditoriale di Criscitello su Sportitalia: ecco il suo commento sullantus di– «Seie, come dice giustamente Antonio Conte,non. Non si può sentire neanche il progetto triennale come fossimo a Lecce, Udine o Sassuolo. Ogni annopartire pere se non vinci hai fallito. Poi comeper arrivare al successo è un problema tuo. .dimostra una supponenza che non gli è concessa. Non ha mai allenato una big e staanche di non esserne all’altezza.la. I capi di imputazione sono sul “Non gioco”, sugli scarsi risultati e sulla gestione dei big».