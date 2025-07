Miglio del Passetto al via Sfida a bracciate per 250

Sei pronto a vivere un’emozione indimenticabile? Domattina alle 10, l’iconico Miglio del Passetto si trasforma nel palcoscenico di una sfida epica tra nuotatori di ogni età e livello, pronti a sfidarsi in acque aperte lungo i 1800 metri di pura adrenalina. Il Kòmaros Sub Ancona apre le porte alla trentunesima edizione di questa storica corsa in mare, un evento che promette spettacolo e passione.

Domattina alle 10 scatterà una delle sfide acquatiche più attese dell’estate anconetana. Duecentocinquanta nuotatori d’ogni livello ed età si schiereranno sulla linea di partenza, davanti alla spiaggia sotto all’ascensore, pronti a darsi battaglia gomito a gomito sui 1800 metri circa del Miglio del Passetto, il tratto marino che ogni anno si trasforma in icona delle sfide di nuoto in mare. Il Kòmaros Sub Ancona alza il sipario sulla trentunesima edizione di una gara che ha conquistato lo status di classica del nuoto in acque libere, inserita nel calendario Federnuoto del campionato italiano di mezzofondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Miglio del Passetto al via. Sfida a bracciate per 250

