Borsa | Asia incerta coi dazi arretra l' euro bitcoin record

Le borse asiatiche si muovono in balia dell'incertezza, tra le tensioni sui dazi e le minacce di Donald Trump, che infliggono turbolenze ai mercati globali. Mentre Hong Kong sale e il settore immobiliare cinese si rafforza con possibili interventi di sostegno, euro e Bitcoin vivono momenti contrastanti, raggiungendo nuovi record o arretrando. In questo scenario, i trader devono navigare con attenzione, pronti alle prossime mosse dei principali attori finanziari.

Borse asiatiche incerte di fronte alle crescenti minacce del presidente americano Donald Trump sui dazi, con l'invio ieri della lettera al Canada, destinatario di tariffe al 35% dall'1 agosto, e in attesa di quella, che arriverà oggi, per l'Unione europea. Hong Kong avanza dell'1,9%, Shanghai e Shenzhen dello 0,9%, con il settore immobiliare cinese in forte rialzo in scia alle voci di interventi di sostegno da parte del governo. Deboli invece Seul (-0,3%), Sydney (-0,1%) e Tokyo, che oscilla sulla parità. Negativi i future su Wall Street, in calo tra lo 0,2 e lo 0,3%, e sull'Europa, dove quello sull'Euro Stoxx 50 arretra dello 0,3% in scia all'annuncio di Trump di dazi generalizzati tra il 15 e il 20% per chi non contratterà dazi bilaterali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net