K Sport puntella i reparti.

K Sport Montecchio Gallo si rafforza con nuovi acquisti per puntellare i reparti, pronta a sfidare la concorrenza. Tra i colpi di mercato spiccano l’esterno offensivo Andrea Sollaku e il difensore centrale Alex Di Gennaro, entrambi pronti a portare esperienza e grinta alla squadra. Il direttore sportivo, Ettore Mariotti, annuncia: "Cerchiamo un centrocampista e under 2007 da integrare nella rosa." La campagna di rafforzamento prosegue, con il mercato ancora aperto e nuove sorprese all’orizzonte.

L’esterno offensivo Andrea Sollaku (2003, ex San Marino e United Riccione (serie D) e il difensore centrale Alex Di Gennaro (2000,) ex Atletico Gallo, Atletico Mondolfo e Jesina sono stati ingaggiati dalla K Sport Montecchio Gallo. "Cerchiamo un centrocampista – dice il ds Ettore Mariotti – e under 2007 da integrare nella rosa assieme ai giovani del vivaio". Il centrocampista del Fossombrone Pandolfi è passato alla Vigor Senigallia. Sul mercato Rocco Costantino, classe ’90, qualche anno fa bomber della Vis Pesaro, il giocatore piace al Chievo Verona (serie D). Il centrocampista Gianmarco Gabbianelli ex Alma J. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net