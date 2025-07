Napoli caso Osimhen | clausola scaduta la strategia degli azzurri

Il caso Osimhen scuote il Napoli: la clausola scaduta e le mosse strategiche degli azzurri sono al centro di un intricato gioco di carte. La trattativa con il Galatasaray si complica, ma il club partenopeo ha ancora un asso nella manica per tutelarsi. In questa partita di mercato, ogni mossa conta, e il futuro dello striker nigeriano potrebbe dipendere da dettagli decisivi. Ecco come il Napoli sta affrontando questa delicata situazione.

Il Napoli ha un asso nella manica, un’opzione importante per tutelarsi: la situazione. La trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen è arrivata ad un vicolo apparentemente cieco.  Quella che sembrava un’operazione ormai conclusa ha subito, nella serata di ieri, una brusca frenata. Al centro dell’attenzione le garanzie finanziarie chieste da Aurelio De Laurentiis alla dirigenza del club turco, che non è riuscito a portare e fideiussioni necessarie per convincere il patron azzurro a cedere l’attaccante nigeriano. Una situazione complessa che adesso rischia di ingarbugliarsi ancora di più, ora che la clausola rescissoria è scaduta e tutto potrebbe dover ripartire da zero, o quasi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, caso Osimhen: clausola scaduta, la strategia degli azzurri

