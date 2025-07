Guasto sulla rete idrica sospesa l’erogazione | le strade interessate

Se ti trovi nelle zone di Pacevecchia, preparati a una breve interruzione dell'acqua. GESESA ha infatti annunciato un guasto improvviso sulla rete idrica che sospenderà il servizio dalle 09.00 fino al completamento dei lavori. Scopri quali strade saranno interessate e resta aggiornato sulle tempistiche di riattivazione. La tua pazienza è fondamentale mentre lavoriamo per ripristinare la normalità.

GESESA comunica che a causa di un guasto improvviso sulla rete in zona Pacevecchia sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 09.00 fino a fine lavori nelle seguenti strade: Via Fratelli Rosselli Via Ricci Cristoforo Via Gramsci Via Iovine Via Ignazio Silone Viale Guido Dorso Via Giustino Fortunato Via Vincenzo Bellini Via rocco Scotellaro Via Onofrio Fragnito Via de Filippo Via Marotta Via Matilde Serao Via Rossini Via Pietro Mascagni Viale Aldo Moro Via Einaudi Via dalla chiese Via Segni Via Cifaldi Via Einstein Via de martino Via Vivaldi Via Corrado Alvaro Via Carlo levi