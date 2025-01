Ilfattoquotidiano.it - “A 320 chilometri all’ora su una Lamborghini, poi mi dissi: “Ma chi m’o ffa fa’ di rischiare la vita?'”: le confessioni e gli aneddoti i Peppino di Capri nella sua autobiografia

Più di un cantante. Più di un artista. Una vera icona italiana.diha attraversato come forse nessun altro interprete i decenni del nostro dopoguerra. Dagli anni Cinquanta della ricostruzione, del Paese che si rialzava dalla tragedia della guerra, ai Sessanta di quel “boom” economico, sociale e culturale di cuiè stato uno dei massimi, inconfondibili brand. E ancora agli anni Settanta, con il neo-romanticismo che attraversava la musica italiana, gli amori finiti ai quali brindare in solitudine a champagne. Ma anche negli ultimi quarant’annidiha saputo dire la sua nel panorama della musica. Si è consacrato come star internazionale (non per niente uno come Roberto Carlos chiude i suoi concerti con una versione di Champagne). E sono piovuti gli omaggi: dai musicisti del Neapolitan Power ai nuovissimi rapper della scena italiana.