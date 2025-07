Prezzo stracciato per la nuova Citroen C3 fino a questa data | corsa in concessionaria

Non perdere l'occasione di scoprire la nuova Citroen C3, ora disponibile a un prezzo mai visto prima! Con un'offerta imperdibile e rate vantaggiose, questa promozione sta attirando l'attenzione di molti. Approfitta subito della corsa in concessionaria prima che sia troppo tardi: il mercato si sta raffreddando, e questa potrebbe essere l'ultima chance per portarti a casa un’auto di qualità a condizioni incredibili. Leggi tutto e non lasciartela sfuggire!

Citroen ha in promozione la C3 con una nuova offerta. Il prezzo della rata è davvero vantaggioso Un brusco rallentamento per il mercato automobilistico italiano quello che si è verificato a Giugno. Sono state 131.191 le immatricolazioni totali con un calo cospicuo del 17,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando – va ricordato. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Prezzo stracciato per la nuova Citroen C3 fino a questa data: corsa in concessionaria

