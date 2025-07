Trump annuncia dazi al 30 % per la Ue

Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata alla Ue, dove annuncia dazi dal primo agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump annuncia dazi al 30 % per la Ue

In questa notizia si parla di: trump - annuncia - dazi - donald

Ucraina, Zelensky apre al vertice in Turchia con Putin e Trump annuncia che… - In un momento cruciale per la guerra tra Ucraina e Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un vertice in Turchia con Vladimir Putin e Donald Trump.

Donald #Trump annuncia dazi del 30% contro l’Europa. @ultimora_pol - X Vai su X

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha annunciato che dal primo agosto la sua amministrazione imporrà dazi commerciali pari al 35% sui prodotti del Canada. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente Usa ha allegato Vai su Facebook

Trump annuncia dazi al 30 % per la Ue dal 1 agosto; Dazi, CGIA di Mestre: Ci costeranno fino a 12 miliardi. La Ue attende la lettera di Trump - Federmeccanica: Per noi anche i dazi all'1% sono già troppo; Dazi, Trump annuncia tariffe del 50% sul rame. Scontro con il Brasile.

Trump annuncia dazi al 30% per la Ue. "Raddoppiati in caso di ritorsioni" - Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata alla Ue, dove annuncia dazi dal primo agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Scrive gazzettadiparma.it

Trump annuncia dazi al 30 % per il Messico - Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata al Messico, dove annuncia dazi dal primo agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Secondo quotidiano.net