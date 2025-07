LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ultimi 3 km Longo Borghini e Gigante leader della corsa Nessuna risposta da Reusser

L’entusiasmante Giro d’Italia Femminile 2025 prosegue con emozioni da capogiro! Oggi, nel cuore della tappa finale, le protagoniste si sfidano negli ultimi 3 km, mentre Longo Borghini e Gigante guidano la corsa. La tensione è alle stelle: chi conquisterà la maglia rosa? Rimanete con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi trionferà in questa giornata epica di ciclismo femminile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 Secondo posto per Elisa!!! Gara meravigliosa dell’italiana, che ha attaccato addirittura prima del Monte Nerone e ha guadagnato 33” sull’ormai ex Maglia Rosa Marlen Reusser (Movistar Team). 14.43 SARAH GIGANTE (AG Insurance – Soudal Team) FA SUO IL MONTE NERONE!!! Seconda frazione conquistata dall’australiana, aspettiamo ora Elisa Longo Borghini. 14.42 Siamo negli ultimi 300 metri! 14.41 Prova ad aumentare l’andatura Reusser, ma la svizzera non guadagna. 14.40 Sembra poter essere rassicurante il distacco tra Elisa e la Maglia Rosa. 14.39 ULTIMO CHILOMETRO!! Gigante andrà per la vittoria e per i 20 punti chiave nella classifica scalatrici, Longo Borghini ha un vantaggio di 54” sul drappello dell’elvetica Reusser. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 3 km, Longo Borghini e Gigante leader della corsa. Nessuna risposta da Reusser

LIVE Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini favorita

