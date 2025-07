Selfie e cori Wanda Marchi scatenata in discoteca | il video alla serata Lgbtq+ è virale

una serata di pura allegria e libertà, dimostrando che il suo spirito vivace non ha età. Tra selfie scatenate e cori trascinanti, Wanna Marchi rivive in modo sorprendente la scena notturna torinese, emozionando i presenti e facendo impazzire il web con un video virale che celebra l’inclusività e il divertimento senza confini. La sua rinascita mediatica entusiasma fans di tutte le età, confermando che il palco della vita sa regalare sorprese inaspettate.

Nuova vita per Wanna Marchi. L’ex regina delle televendite ha vissuto una serata da star in una discoteca torinese. Lo scorso 4 luglio, la ottantaduenne ha cantato, ballato e intrattenuto al Nasty Club nel parco del Valentino di Torino. La serata, a tema LGBTQ+, è stata un successo. Leggins neri e maglia di paillettes dorate, Wanna Marchi non si è risparmiata al “ Bananamia “. Il volto televisivo degli anni ’80 e ’90, la Marchi ha concesso selfie e autografi ai presenti, accolta in maniera calorosa. Poi lo show in consolle, con battute, canti e divertimento. La donna ha anche tenuto qualche sketch che ha divertito il bagno di folla presente in discoteca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Selfie e cori, Wanda Marchi scatenata in discoteca: il video alla serata Lgbtq+ è virale

